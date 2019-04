Reggio Calabria: l’Istituto “Maria Ausiliatrice” si conferma ai vertici nei percorsi scientifici

1 Aprile 2019 11:54

L’Istituto “Maria Ausiliatrice” di Reggio Calabria, ancora una volta, si conferma ai vertici nei percorsi scientifici, nell’ambito del panorama locale, regionale e nazionale. Lo scorso 15 marzo, presso il Liceo Scientifico “A. Volta di Reggio Calabria, infatti, si sono svolte le finali di Area dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2019, dove gli studenti dell’Istituto hanno dimostrato, nel collettivo, un’eccellente preparazione andando a conquistare due medaglie di bronzo nelle categorie P5 e S1, rispettivamente, con Giuseppe Pitasi della 5 A della Scuola Primaria, allievo della maestra Anna Maria De Blasi, e Elena Spanò della prima classe della Scuola Secondaria di Primo Grado, allieva del Prof. Nicolò Antonino. Sempre il 15 marzo, invece, presso l’I.C. San Giorgio Morgeto – Maropati di Reggio Calabria, si sono svolte le finali regionali dei Giochi delle Scienze Sperimentali edizione 2019, dove lo studente Saverio Nocera della classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado, ha conquistato il primo posto ex aequo nell’importantissima manifestazione. Nel dicembre scorso, ancora, gli studenti Danilo Diano e Federico Foti, della classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado, hanno preso parte alla finale interregionale della XVII edizione delle Olimpiadi Italiane di Astronomia. Grande soddisfazione per tutta la comunità scolastica dell’Istituto “Maria Ausiliatrice”, per gli ottimi risultati conseguiti dai propri studenti che si sono distinti nei vari ambiti scientifici. La Direttrice, Prof.ssa Palma Basile, e la Coordinatrice delle Attività di Didattiche, Prof.ssa Maria Ausilia Chiellino – in merito agli importanti riconoscimenti -, si congratulano con gli studenti che, attraverso sacrificio e impegno, hanno raggiunto ottimi risultati, perseguendoli con disinvoltura e semplicità tipiche dello stile salesiano della nostra scuola. Questi risultati – prosegue la Dirigenza –confermano la qualità del percorso formativo che offre l’Istituto, nel loro lavoro quotidiano di ogni insegnante, e delle ottime competenze che gli studenti raggiungono al termine degli studi.

