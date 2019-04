Reggio Calabria: inaugurata la meravigliosa ruota panoramica che domina lo Stretto [FOTO, INFO e DETTAGLI]

19 Aprile 2019 21:22

Reggio Calabria: la ruota panoramica è stata inaugurata ed è pronta per accogliere tutti coloro vorranno ammirare la città dall’alto

Giovedì 11 aprile sono arrivati a Reggio Calabria i camion che trasportavano gli elementi che avrebbero composto dopo qualche giorno la fantastica ruota panoramica. La ruota è stata installata vicino la Stazione Lido per consentire ai visitatori di godere di un’eccezionale vista dall’alto della città. La meravigliosa ruota panoramica è stata inaugurata questo pomeriggio e rimarrà per circa due mesi. La maestosa struttura supera i 40 metri di altezza ed è dotata di 24 cabine per un totale di 140 posti. All’inaugurazione erano presenti alcuni membri dell’amministrazione comunale, l’imprenditore Ivan Montenero, titolare dell’azienda che ha portato la ruota panoramica in riva allo Stretto, il presidente della Reggina, Luca Gallo e numerosi cittadini.

