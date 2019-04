Reggio Calabria, i Vigili del Fuoco in visita negli ospedali: uova di Pasqua per i piccoli pazienti ricoverati [FOTO]

20 Aprile 2019 19:22

I Vigili del Fuoco in visita negli ospedali di Reggio Calabria per donare l’uovo di Pasqua ai piccoli pazienti

I Vigili del fuoco, in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Vigili del fuoco della provincia di Reggio Calabria, in questa settimana hanno fatto visita ai reparti pediatria e ematologia del Grande Ospedale Metropolitano – Bianchi Melacrino Morelli di Reggio Calabria e ai reparti pediatria degli ospedali di Locri e Polistena e Villa Bethania Cristi di Reggio Calabria per consegnare uova pasquali ai piccoli pazienti ricoverati.

In occasione della Santa Pasqua i Vigili del fuoco, grazie alla collaborazione degli staff medici, hanno voluto far sentire la loro vicinanza ai bambini, costretti a trascorrere in ospedale la Settimana Santa.

Non sono mancati naturalmente le uova di cioccolato distribuiti ai piccoli tra sorrisi, abbracci e auguri di pronta guarigione. Sono stati momenti di gioia e di allegria per i piccoli degenti che rimarranno per sempre impressi nella memoria dei Vigili del fuoco che hanno organizzato e partecipato all’iniziativa.

