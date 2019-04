Reggio Calabria: al Grand Hotel Miramare la cerimonia per il 50° compleanno del Rotaract Club [FOTO e INTERVISTE]

19 Aprile 2019 22:44

Si sta svolgendo questa sera, presso il “Grand Hotel Miramare”, sul Lungomare di Reggio Calabria, la cerimonia per la celebrazione del “Cinquantesimo compleanno del Rotaract Club“. Saranno ripercorsi e proiettati con immagini i momenti più belli e suggestivi delle attività del club che hanno portato a tagliare questo importante traguardo. Tutto ciò presso il Palazzo Miramare, importante struttura storica, nel raffinato Salone degli Specchi il quale, oltre a stupire per la propria eleganza, si immerge in uno scenario suggestivo qual è il Lungomare di Reggio Calabria. Il Rotaract Club Reggio Calabria nasce poco dopo, nel 1967, ed è ufficialmente riconosciuto dal Rotary International nel 1969. Tra i più antichi e longevi club italiani ed internazionali, nel corso degli anni, è stato testimone di 50 passaggi di consegne tra un Presidente e l’altro. Attualmente sono attivi oltre 8.700 Club Rotaract che contano circa 200.000 soci in 170 paesi del mondo. In Italia, sono presenti 446 Club, con oltre 7.200 soci, organizzati in 13 zone denominate Distretti.

