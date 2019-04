A Reggio Calabria la commemorazione di Moussa Ba, il migrante morto a febbraio nel rogo della tendopoli. Lunedì la salma partirà verso l’Africa [FOTO]

6 Aprile 2019 22:10

A Reggio Calabria la commemorazione di Moussa Ba, il migrante morto a febbraio nel rogo della tendopoli di San Ferdinando. La Flai-Cgil ha finanziato il trasferimento della salma del giovane che lunedì partirà dall’Aeroporto dello Stretto per far rientro in Africa

Grande commozione, questo pomeriggio, per la commemorazione, da parte di alcuni migranti, di Moussa Ba, il giovane morto a febbraio nel rogo della tendopoli di San Ferdinando. La celebrazione si è svolta presso l’obitorio di Reggio Calabria. Ed è stato l’ultimo saluto da parte degli amici del povero africano, la Flai-Cgil, infatti, ha finanziato il trasferimento della salma del giovane che lunedì partirà dall’Aeroporto dello Stretto per far rientro in Africa. Il senegalese non è l’unico ad essere morto per un incendio nella baraccopoli, smantellata un mese fa. Prima di lui Becky Mose, Jaiteh Suruwa e lo scorso 22 marzo Sylla Noumo (tragedia avvenuta nella “nuova” tendopoli).

