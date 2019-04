Reggio Calabria, un lettore scrive a StrettoWeb: “Vivo al nord e sono dispiaciuto e indignato per le condizioni in cui è ridotta la mia città” [FOTO]

27 Aprile 2019 18:29

Reggio Calabria, un cittadino che vive al nord scrive a StrettoWeb: “Torno e ritrovo una città abbandonata a sé stessa”

Riceviamo e pubblichiamo lo sfogo di un lettore, che vive al nord e che con rammarico segnala alla nostra redazione le condizioni di degrado in cui versa Reggio Calabria:

“Spettabile redazione, trascorrere il lungo ponte della Liberazione d’Italia e vedere il bel lungomare dopo un anno con una attrazione di ruota panoramica che può anche non piacere a molti, paralizzando il traffico cittadino già caotico, strade dissestate piene di rifiuti, centro storico quasi perfetto, voltantini affissi contro il nazifascismo imbrattando una città, riservare piazza Duomo per i comizi elettorali, quando ci sono altri posti deputati a ciò, il lido comunale abbandonato al suo destino e, dulcis in fundo..il lido di Pentimele adibito a discarica… Tutta la città è così, in ogni angolo nascosto e visibile. È segno di inciviltà e di una amministrazione carente sotto ogni aspetto. Che immagine si dà ai turisti? Solo delusione e tristezza della ben amata Italia, che del turismo deve fare ricchezza e tesoro. Ritrovo sempre più una città abbandonata a sé stessa, peccato. E con sommo dispiacere sto qui a descrivere questo, per tentarla di migliorarla. La mia è solo una critica costruttiva. Ora si avvicina l’ inizio della stagione balneare ed e’ difficile trovare spunti utili per soggiornare in riva allo Stretto. Sono indignato da italiano e da reggino natio. Vivo al nord e c’è veramente molto da imparare”. Nella gallery le immagini inviate dal nostro lettore.

