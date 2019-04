Reggio Calabria, follia in autostrada: contromano per diversi chilometri, si schianta con un grosso Tir [FOTO e DETTAGLI]

30 Aprile 2019 12:33

Reggio Calabria: auto contromano in autostrada tra gli svincoli di Scilla e Bagnara

Un brutto incidente si è verificato questa mattina intorno alle ore 3.50 tra gli svincoli di Scilla e Bagnara, all’altezza del km 412 dell’Autostrada del Mediterranero Salerno-Reggio Calabria. Una Fiat Punto circolava clamorosamente contromano sulla corsia Nord ed è andata a sbattere contro un TIR proveniente dalla Sicilia. L’autista del mezzo pesante, trovandosi il veicolo contromano, ha prontamente cercato di arrestare il suo veicolo nel minor tempo possibile cercando di fare cenno al guidatore della vettura senza alcun risultato: lo scontro è stato inevitabile. Per fortuna non ci sono stati feriti. Sul posto per effettuare i rilievi è intervenuta la polizia stradale di Palmi e per il recupero dei veicoli la ditta di soccorso stradale Team Fortugno s.r.l di Palmi.

Valuta questo articolo