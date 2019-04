17 Aprile 2019 15:14

Reggio Calabria, un’auto è andata a fuoco in pieno centro: nube tossica tra le case. Le immagini in diretta

A poche ore dal Consiglio dei Ministri che si terrà domani alle 13:00 presso la Prefettura, a Reggio Calabria un’automobile è andata a fuoco in pieno centro e in pieno giorno: è successo pochi minuti fa nella centralissima via Torrione. Sul posto gli agenti della Polizia, che hanno chiuso la strada, e i Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento. Una nube molto densa e tossica si è alzata tra le abitazioni del centro cittadino. Ancora ignote le cause dell’incendio.

