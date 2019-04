Reggina, Cevoli: “contento di essere tornato. Non parlo del passato, pensiamo all’obiettivo playoff” [FOTO e VIDEO]

13 Aprile 2019 10:25

Reggina, Cevoli: ‘ho trovato un gruppo deluso. Non parlo del passato, pensiamo ai play off. Serve l’aiuto di tutti”

Prima conferenza stampa del nuovo corso, per l’allenatore della Reggina, Roberto Cevoli, alla vigilia della partita con la Cavese. Dopo l’esonero di Drago, il mister scelto all’inizio della stagione dalla vecchia società esordisce dicendo di essere “contento di essere tornato al timone della squadra. E’ opportuno mettere una pietra sopra su quello che è stato, io non parlerò mai del passato ma solo futuro“. Cevoli prosegue: “mi concentro sulle partite che mancano che saranno fondamentali per noi, speriamo di riuscire a raggiungere l’obiettivo playoff, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti”. “Di certo la situazione è delicata –aggiunge– ho trovato i ragazzi molto delusi e amareggiati perchè i risultati non sono arrivati. In questi 5 giorni ho lavorato sull’aspetto psicologico e mi aspetto delle risposte importanti ad iniziare da domani”. Per ultimo il mister parla della situazione degli infortunati: “Doumbia molto probabilmente non ci sarà, Baclet ha recuperato, come anche Procopio, mentre Seminara rimane fuori”.

Valuta questo articolo