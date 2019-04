20 Aprile 2019 15:02

Reggio Calabria, tifosi ancora in fila per seguire la partita al Granillo: la partita Reggina-Casertana è già iniziata da venti minuti

Tifosi fuori dai cancelli della tribuna est del Granillo. È quanto sta accadendo questo pomeriggio allo stadio di Reggio Calabria, nonostante la partita Reggina-Casertana sia già iniziata. In centinaia sono ancora in fila, in attesa di entrare allo stadio a 20 minuti dal fischio di inizio.

