Reggio Calabria: le iniziative della Pro Loco Reggio Sud per Punta Pellaro [FOTO]

20 Aprile 2019 20:28

La Pro Loco Reggio Sud in prima linea per la difesa di Punta Pellaro

Si è svolta questa mattina presso l’area di Punta Pellaro, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco Reggio Sud, inserita nell’ambito delle attività connesse alla Corrireggio, atteso e popolare evento di sport, sensibilizzazione ecologica, cultura, solidarietà del 25 Aprile, giunto alla sua Trentasettesima edizione.

Un lungo percorso che è partito con una serie di interessanti iniziative che ormai da giorni vedono coinvolte scuole cittadine ma non solo. La campagna ha per tema “Educarsi al mare” ed è finalizzata all’approfondimento su una parte essenziale dell’ambiente, da conoscere, frequentare, rispettare e “abitare”.

E’ infatti proprio la problematica del mare, sintetizzata nel motto “Vist’Amare”, il tema guida che è stato scelto da Legambiente per la Corrireggio 2019 e che collegherà i vari eventi del ricco programma, che è stato presentato giovedì 18 Aprile in conferenza stampa a Palazzo Alvaro e l’evento della Pro Loco Reggio Sud ne costituisce una sorta di anteprima.

“La collaborazione che da anni lega la nostra Pro Loco a Legambiente- racconta la presidente Romeo- ci ha portato oggi qui a svolgere questa giornata all’insegna dello sport e della sensibilizzazione ambientale. Perché in una città sul mare come la nostra lo sviluppo delle varie attività agonistiche, amatoriali e ludiche, lungo il litorale e nelle acque, se pure parte da punte d’eccellenza, è ancora insufficiente. Per cui siamo qui anche per spronare sul piano delle politiche amministrative, gli organi preposti ad un maggior impegno progettuale e culturale per incrementare un settore che ha potenzialità enormi ed è un indicatore di crescita sociale. Temi trattati anche nell’incontro che si è svolto al Circolo Velico Reggio Calabria: “Sport da mare , sport d’Amare” che ha visto partecipe la nostra Pro Loco, assieme a Martino Agostino del Kaitzone, Enzo Tornabene del Free Spirits, Nino Gioffrè dell’associazione Magna Grecia, ragazzi sportivi che promuovono l’attività del kaitsurf e windsurf nell’area di Punta Pellaro, che in quella circostanza hanno dato il proprio contributo di idee e suggerimenti sugli interventi da attuare su tutta l’area. Oltre allo sport di cui finora si è parlato la nostra Pro Loco ha posto l’attenzione su un’altra problematica correlata al mare quale è l’evento dell’erosione costiera e le attività volte alla salvaguardia”.

“Quest’oggi- prosegue la presidente- grazie anche al ns impegno, alle iniziative profuse negli anni scorsi, sin dal 2011, anno della costituzione della nostra associazione, dove prima c’era il mare ora c’è di nuovo la spiaggia, ma non basta. Il nostro appello ”Bentornata Spiaggia ma….non basta” è rivolto a tutti gli enti competenti dalla Regione Calabria, alla Città Metropolitana, al Comune, affinchè possano provvedere nel più breve tempo possibile a predisporre e finanziare ulteriori progetti di salvaguardia, sulla restante parte, non ancora protetta che va dal Lido del Carabiniere di Bocale fino a Punta Pellaro e nella parte opposta, dallo scalo dei Pescatori a Bocale fino all’ex Lido La Playa. Tutta l’area va protetta come d’altronde prevedeva in origine il progetto presentato nel 2012 con una serie di interventi di salvaguardia costiera nel tratto da Punta Pellaro a Punta Calypso. Senza spiaggia non ci potranno essere attività su tutto il litorale che costituirebbero il volano dello sviluppo turistico, sportivo, per la città di Reggio Calabria.

Vorrei ringraziare per averci ospitato la struttura sportiva del Free Spirits nella quale si sono cimentati in partite di Basket 3 vs 3 i ragazzi, sponsorizzati dalle formazioni delle squadre Stingers Asd nella persona della presidente Maria Teresa Bozzaotra e Pasquale Calabro’ e dell Asd Kleos nella persona del presidente Paolo Polimeni., che ringrazio ulteriormente per la collaborazione. Ringrazio inoltre i cittadini, gli sportivi, l’associazione “Differenziamoci Differenziando” per aver partecipato alla raccolta di plastica in spiaggia e gli operatori dell’AVR che ci hanno supportato con mezzi ed attrezzature idonee alla raccolta. Durante la mattinata si è svolto un momento di sensibilizzazione ambientale, grazie alla presenza del sottotenente Roberto Pellegrino della Guardia Costiera di Reggio Calabria che ci ha illustrato la loro campagna “#Plastic Free GC” Si ringraziano ulteriormente le istituzioni presenti quali: la Città Metropolitana nella persona dell’Ass. Demetrio Marino, il comune di Reggio Calabria nelle persone dell’Ass. Giuseppe Sera, del Cons. Nancy Iachino, del Cons. Pasquale Imbalzano. Al termine dei saluti abbiamo rammentato a tutti gli intervenuti le prossime attività che la nostra Pro Loco effettuerà entro il 21 giugno, data di ultimazione dei lavori dell’istallazione della staccionata che limiterà l’accesso delle auto nell’arenile, riportando anche decoro e riqualificazione a quest’area tutt’oggi degradata e divenuta ormai discarica a cielo aperto, salvaguardando così anche le specie protette di fauna quale il fratino e la tartaruga caretta caretta e di flora quale il giglio di mare che insistono nell’area circostante” .

Valuta questo articolo