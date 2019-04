Shock a Parigi, incendio devasta la cattedrale di Notre-Dame, tutto l’interno in legno sta bruciando [LIVE]

15 Aprile 2019 19:53

Un grosso incendio si è sviluppato a Parigi, nella Cattedrale di Notre Dame

Un grande incendio è divampato nella cattedrale Notre-Dame di Parigi. Una colonna di fumo esce dal tetto e le fiamme hanno raggiunto la volta della cattedrale. Le forze di sicurezza stanno evacuando la zona intorno all’edificio.

Nella Cattedrale erano in corso lavori di restauro. Secondo le prime indicazioni, l’incendio si sarebbe sviluppato da un’impalcatura presente sul posto per i lavori di restauro. L’evacuazione è in corso, un ampio perimetro di sicurezza e’ stato disposto dalle forze di sicurezza. I pompieri, che stanno intervenendo sulla cattedrale di Notre-Dame in fiamme, confermano l’incendio è “probabilmente” legato ai lavori di ristrutturazione in corso. Il tetto della cattedrale di Notre Dame, devastata da un enorme incendio, è crollato. Lo riferisce l’edizione online del quotidiano Le Figaro.

Incendio Notre-Dame: tutto l’interno in legno sta bruciando

Un portavoce della Diocesi di Parigi ha affermato, contattato dall’agenzia Associated Press, che tutto l’interno in legno del 13 secolo della cattedrale di Notre Dame sta bruciando e andra’ probabilmente distrutto.

Incendio Notre-Dame, la guglia è crollata

La guglia della cattedrale di Notre-Dame a Parigi è appena crollata a seguito dell’enorme incendio che sta divorando la chiesa. Lo riferisce il vicesindaco di Parigi.

Incendio Notre-Dame: unità di crisi a Parigi

Le autorità di Parigi hanno attivato un’unità di crisi per l’incendio che sta devastando la cattedrale di Notre Dame. Lo ha annunciato il vicesindaco Colombe Brossel.

Incendio Notre-Dame: 400 pompieri in azione

Sono 400 i vigili del fuoco mobilitati per domare l’incendio scoppiato nel pomeriggio nella cattedrale parigina di Notre-Dame: lo ha reso noto il Ministero degli Interni francese, pecisando che al momento non vi sono feriti. I pompieri stanno al momento operando con degli elevatori meccanici posizionati all’esterno dell’edificio nel tentativo di domare le fiamme divampate sul tetto della cattedrale.

Incendio Notre-Dame, Macron si reca sul posto

Il presidente francese, Emmanuel Macron, si è recato alla cattedrale di Notre-Dame a Parigi, divorata da un enorme incendio. “Notre-Dame di Parigi in preda alle fiamme. Emozione di tutta una nazione. Pensiero per tutti i cattolici e per tutti i francesi. Come tutti i nostri compatrioti, stasera sono triste di veder bruciare questa parte di noi”: questo il tweet di Emmanuel Macron.

Incendio Notre-Dame, Meloni: “fa male a cuore”

Il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni commenta su Facebook: “Le immagini che arrivano da Parigi fanno male al cuore, Notre Dame e’ uno dei simboli piu’ belli e importanti della cristianita’ in Europa. Spero – prosegue – che le fiamme vengano domate il prima possibile e che la cattedrale torni presto a splendere“.

Incendio Notre-Dame, Gentiloni posta immagini cattedrale: “fiato sospeso”

“Fiato sospeso per Notre Dame”. Lo scrive il presidente del Pd, Paolo Gentiloni, postando l’immagine della cattedrale di Parigi in fiamme.

Incendio Notre-Dame, Bruno Le Maire: “sono sconvolto, storia colpita nel cuore”

“Sono totalmente sconvolto per l’incendio di Notre Dame: la nostra storia millenaria, la nostra memoria, la nostra cultura sono colpite al cuore“. Così in un tweet il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire in merito all’incendio a Parigidi Notre Dame.

Incendio Notre-Dame, Salvini: “dall’Italia vicinanza e ogni aiuto possibile”

“Terrificante incendio alla cattedrale di Notre Dame, crollata la guglia. Un pensiero e un abbraccio al popolo di Parigi. Dall’Italia tutta la nostra vicinanza e tutto l’aiuto che potremo dare“. Lo scrive il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, su Twitter.

Incendio Notre-Dame, Renzi: “giorno di dolore terrificane per il mondo”

“Terrificante. Un giorno di dolore per Parigi, per l’Europa, per il mondo. Come tutti sono senza parole“. Lo scrive su Twitter il senatore del Pd ed ex presidente del Consiglio Matteo Renzi commentando le immagini dell’incendio di Notre Dame.

Incendio Notre-Dame, Bonisoli: “vicino agli amici francesi”

“Sono vicino agli amici francesi per questo grave incendio che sta devastando a Parigi la cattedrale di Notre Dame, monumento di valore inestimabile per l’intera umanita‘”. Lo afferma in un tweet il ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli.

Incendio Notre-Dame, Raggi: “Roma abbraccia Parigi”

“Roma abbraccia #Parigi. Le immagini dell’incendio nella cattedrale di #NotreDame fanno davvero male. I romani sono al fianco dei cittadini di Parigi. Un pensiero a tutti i francesi. Sostegno alla sindaca @Anne_Hidalgo in questo terribile momento“. Cosi’ su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi.

Incendio Notre-Dame, Gelmini: “la mia vicinanza al popolo francese”

“Brucia la cattedrale di #Notredame, immagini che mai avremmo voluto vedere. Una tragedia per #Parigi e per tutta la Francia. In fiamme arte, storia, cultura, bellezza. La mia vicinanza al popolo francese“. Cosi’ su twitter Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia.

Incendio Notre-Dame, Di Maio: “patrimonio dell’umanità, sostegno dal governo”

“Sono vicino al popolo francese per questo terribile incendio che ha colpito la cattedrale di Notre Dame, patrimonio dell’umanità tutta. Per Parigi e la Francia il supporto e il sostegno di tutto il governo italiano!”. Lo scrive su twitter il vicepremier Luigi Di Maio.

Incendio Notre-Dame, Melania Trump: “mi si spezza il cuore a vedere le fiamme”

“Il mio cuore si spezza per il popolo di Parigi dopo aver visto l’incendio nella Cattedrale di Notre Dame“. Lo scrive su Twitter la first Lady degli Usa, Melania Trump che aggiunge: sto “pregando per la sicurezza di tutti“.

Incendio Notre-Dame, Unesco: “a fianco della Francia per salvarla e restaurarla”

L’Unesco è “a fianco della Francia per salvaguardare e restaurare questo patrimonio inestimabile” che è la cattedrale di Notre-Dame, colpita da un enorme incendio. Lo twitta la direttrice generale della agenzia Onu per la cultura, Audrey Azoulay. Patrimonio mondiale dell’umanità dal 1991, la cattedrale gotica che si trova sull’île de la Cité, in pieno coure di Parigi, è ancora in fiamme.

Incendio Notre-Dame, Procuratore Parigi: “troppo presto per ipotizzare le cause”

“Troppo presto” per ipotizzare la causa dell’incendio che sta devastando la cattedrale di Notre Dame a Parigi. Sono le parole del procuratore di Parigi, Rémy Heitz, come riferisce Le Parisien.

Incendio Notre-Dame: la procura di Parigi apre un’inchiesta per determinare le cause

La procura di Parigiha aperto un’inchiesta per determinare le cause dell’incendio della cattedrale di Notre-Dame di Parigi. Lo riferiscono i media francesi. Inoltre, il comune della capitale francese ha aperto un’unita’ di crisi presso l’Hotel de Ville.

