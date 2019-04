Reggio Calabria: al parco di Archi tornano decoro e pulizia, successo per la giornata ecologica organizzata dalla Parrocchia [FOTO]

6 Aprile 2019 12:13

Successo per la Giornata ecologica a Reggio Calabria, i ringraziamenti di Padre Aldo

Completata pienamente la giornata ecologica del 22-23 marzo, organizzata ad Archi CEP dalla Parrocchia “S.Stefano da Nicea” di Reggio Calabria e dal suo oratorio: un’altra grande iniziativa che ripercorre le precedenti, ribadendo l’importanza di preservare e curare il bene comune.

Padre Aldo, parroco di Archi Cep e fautore dell’iniziativa, così ringrazia partecipanti ed istituzioni:

“Sento il dovere di rinnovare i ringraziamenti per la collaborazione perfetta da parte dell’AVR e del Settore Ambiente del Comune di RC.

Questo ha permesso la piena realizzazione della pulizia e recupero del parco nei pressi dell’Ex-Circoscrizione di Archi e, con i ragazzi dell’oratorio, il completamento della pulizia del parco nei pressi del lotto 13.

Sottolineo e ribadisco la piena collaborazione che c’è stata da parte delle Istituzioni, in primis da parte dell’AVR, che ha risposto anche per ben 2 volte con un supplemento di raccolta dei rifiuti abbandonati per strada o in micro-discariche in occasione di due iniziative straordinarie: la sfilata di Carnevale (2 marzo) e la via crucis inter-parrocchiale (5 aprile); visto che entrambi queste manifestazioni si sono svolte lungo le vie che collegano le 3 parrocchie di Archi, abbiamo potuto beneficiare da parte dell’AVR del suddetto intervento di raccolta straordinaria di rifiuti!”

Nel rinnovare i ringraziamenti e grazie anche alle foto che dimostrano il lavoro effettuato dai concittadini della comunità, in particolare i bambini, c’è da fare ora un caloroso grazie a chi come Padre Aldo dimostra quotidianamente con fatti concreti il voler bene al territorio e la voglia di rilanciarla, speriamo sia da monito ed esempio per altre comunità locali per poter rivedere iniziative di questo stipo.

