Notre Dame, Musumeci: “Anche in Sicilia beni culturali a rischio, manca un sistema di sicurezza” [FOTO]

16 Aprile 2019 15:21

“In Sicilia abbiamo tantissimi beni culturali che sono sprovvisti di sistemi di sicurezza. Anche questa è un’emergenza che va affrontata insieme alle tante altre dell’Isola“. Lo ha detto all’Adnkronos a margine di una conferenza a Palazzo d’Orleans il presidente Musumeci all’indomani del devastante incendio che ha coinvolto la cattedrale di Notre Dame a Parigi. Musumeci ha annunciato che la prossima settimana riunirà i dirigenti del dipartimento Beni culturali e della Protezione civile per capire come cominciare ad attrezzare i luoghi di particolare vulnerabilità, specie quelli arredati con legno e stoffe e per affrontare eventuali emergenze. “C’è da fare un lavoro di ricognizione, un lavoro vastissimo – ha detto il governatore- ci vorranno anni, ma dobbiamo cominciare. A volte le tragedie servono a mettere l’accento su temi che spesso consideriamo secondari o sui quali non abbiamo mai posto particolare attenzione“.

