Migranti, 147 richiedenti asilo accolti a Pratica di Mare [FOTO]

29 Aprile 2019 22:22

Il sottosegretario agli Interni, Stefano Candiani, ha accolto a Pratica di Mare 147 migranti provenienti da Misurata, in Libia, arrivati in Italia grazie ad un corridoio umanitario attivato dal nostro Paese visto l’aggravarsi del conflitto nel Paese nordafricano. I primi a toccare il suolo italiano: padre, madre ed un neonato. Secondo fonti del Ministero dell’Interno, dei 147 rifugiati, 69 sono originari dell’Eritrea, 61 della Somalia, 6 del Sudan, 5 della Siria e 5 dell’Etiopia. Il gruppo è composto da 87 uomini e 60 donne. Tra questi vi sono 68 minori, di cui 46 non accompagnati, 12 adulti (10 donne e 2 uomini), 23 coppie, 16 tra nuclei familiari e monoparentali. Si tratta di soggetti ospitati nei centri libici e provenienti da aree di conflitto, tutti vulnerabili per i quali l’Unhcr ha infatti individuato situazioni di particolare fragilità; sono potenziali titolari richiedenti asilo pertanto presenteranno richiesta di protezione internazionale successivamente all’accoglienza nel nostro territorio.

(Adnkronos)

