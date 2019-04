Messina, l’ultimo saluto a Vittoria Gatto: la donna precipitata in un burrone a Gesso [FOTO]

8 Aprile 2019 16:12

Un volo di palloncini colorati ha accompagnato l’uscita del feretro dalla chiesa di San Matteo. Lacrime e commozione ai funerali della donna morta in un incidente stradale a Gesso (Messina)

Lacrime e commozione questo pomeriggio nella chiesa di San Matteo, per l’ultimo saluto a Vittoria Gatto, la donna che lo scorso 27 marzo è morta precipitando con l’auto da un burrone a Gesso. Il volo di palloncini colorati e un lungo applauso ha accompagnato l’uscita del feretro dalla chiesa. L’incidente è avvenuto lungo la strada dei colli San Rizzo e l’auto, una Lancia Y, è l’auto ha fatto un volo di circa 50 metri. La donna era stata recuperata dalle squadre dei vigili del fuoco e condotta d’urgenza al Policlinico, dove è poi deceduta dopo alcune. Sul suo corpo è stata disposta l’autopsia e il sostituto procuratore Anna Maria Arena ha iscritto nel registro degli indagati tre funzionari Anas. La signora Vittoria lascia figli e nipoti, affranti dal dolore per un morte improvvisa e che ancora non riesce a trovare spiegazioni.

