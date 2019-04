Nasce a Messina il “Polo della Sicilia” Unitelma Sapienza [FOTO]

6 Aprile 2019 18:32

Messina: conferenza stampa e presentazione del “Polo Didattico della Sicilia”, nella Sala Giunta del Comune alla presenza del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, prof. Antonello Folco Biagini e dell’Assessore alla Cultura Roberto Trimarchi

Conferenza stampa e presentazione del “Polo Didattico della Sicilia – Sede di Messina”, nella Sala Giunta del Comune di Messina alla presenza del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, prof. Antonello Folco Biagini e dell’Assessore alla Cultura del Comune di Messina Roberto Trimarchi. Il direttore del Polo Domenico Interdonato ha introdotto i lavori e presentato alla stampa il progetto Unitelma, che ha tre lustri di vita ma che fonda le sue radici nell’Università pubblica più grande d’Europa la Sapienza Università degli Studi di Roma, prestigioso brand con oltre settecento anni di storia. L’Assessore alla Cultura Roberto Trimarchi, ha portato i saluti del Sindaco on. Cateno De Luca e ha dato il benvenuto al Magnifico Rettore dell’Università Unitelma Sapienza prof. Antonello Folco Biagini, ringraziandolo per aver scelto Messina e per l’importante nascita del nuovo Polo, che contribuirà a far lievitare dal punto di vista qualitativo l’offerta universitaria a Messina. Il Rettore ha dichiarato: “Unitelma Sapienza è una realtà solida che investe gli utili nella crescita e nella ricerca, offre competenza e una eccellente professionalità, che affonda le radici nello storico marchio Università Sapienza di Roma, in particolare la piattaforma E-Lerning ci permette di abbassare i costi di iscrizione senza ridurre la qualità dell’offerta. Noi offriamo Corsi di Laurea, Master e Corsi di Formazione. Inoltre abbiamo accolto con piacere la proposta formulata dal direttore Interdonato per trovare soluzioni, che agevolino l’iscrizione all’Università da parte dei disabili, Messina e l’Associazione “L’Aquilone”, sapranno sicuramente suggerire la giusta formula”. Daniel Pommier, Consigliere d’Amministrazione Unitelma, ha illustrato la variegata offerta dell’Ateneo romano, i Corsi di laurea, Master e i Corsi di Alta Formazione, con grande trasparenza e professionalità. Unitelma Sapienza nasce nel 2004, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo della società e della conoscenza, attraverso una formazione a distanza di eccellenza è una ricerca universitaria di qualità. L’Assistente esecutivo del Rettore dott. Roberto Sciarrone, ha evidenziato l’offerta formativa di Unitelma che ha ben 8 Corsi di Laurea, 34 Master e 38 Corsi di Alta Formazione. Unitelma vanta una tradizione negli studi giuridici ed economici di grande qualità, con particolare riguardo alle imprese e alla pubblica amministrazione. I ringraziamenti e i saluti finali sono stati dati dal Presidente dell’Associazione l’Aquilone Rosario Lo Faro, il quale ha dichiarato: il “progetto” Unitelma per noi è un valore aggiunto, che giunge dopo quasi tre lustri di attività, lo porteremo avanti con impegno ospitandolo nei nostri nuovi locali”. Dopo la presentazione ai media si è svolta la cerimonia dell’inaugurazione della sede del Polo sita in via Santa Barbara, 12. Il nastro è stato tagliato dalla Magnifico Rettore assieme a Lally Famà, apprezzata editing di FiloDirettoNews, testata edita dall’Associazione L’Aquilone e alla presenza dell’Assessore allo Sport Pippo Scattareggia. La piattaforma E-Lerning di Unitelma Sapienza, dopo le recenti inaugurazioni dei Poli della Lombardia a Milano e della Liguria a Genova, ha raggiunto la Città metropolitana di Messina, una crescita razionale e pianificata dello storico Brand universitario, che nei prossimi mesi toccherà altre importanti realtà italiane.

Valuta questo articolo