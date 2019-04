28 Aprile 2019 14:00

E’ stata inaugurata sabato scorso la nuova sede del Caf Fapi Patronato “La casa del cittadino”. La sede si trova in via Consolare Valeria 179 a Messina. Oltre ai titolari Maurizio Morabito e Giovanna Arrigo, a disposizione degli utenti per le pratiche legali collaborerà l’avvocato, Angela Martelli, per il disbrigo pratiche Lisa Caruso e infine come rappresentante “Races Finanziaria”, Massimo Marra.