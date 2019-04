Messina, che spettacolo! Batte il Giulianova e vola in finale di Coppa Italia, entusiasmo alle stelle [FOTO]

3 Aprile 2019 22:36

Coppa Italia Serie D: grande spettacolo tra Messina-Giulianova. L’Acr vince 3-2 e vola in finale, affronterà il 18 maggio il Matelica

Grande spettacolo al Franco Scoglio di Messina per la semifinale di ritorno di Coppa Italia di Serie D tra Acr-Giulianova. Il Messina, con una prestazione maiuscola, ha meritato il passaggio del turno e la finalissima: la squadra di Biagioni affronterà il Matelica a Firenze il 18 maggio. Il primo tempo si conclude sul risultato di 3-2 per il Messina: partita molto tesa e spettacolare, con Biagioni espulso e mega rissa al rientro negli spogliatoi. Nella ripresa la squadra ospite cerca di fare la partita ma non riesce a rendersi pericolosa, l’Acr controlla e porta a casa il risultato. Grandi festeggiamenti sugli spalti per l’obiettivo centrato.

Acr Messina- Real Giulianova 3-2

Acr Messina: Lourencon, Zappalà, Biondi, Ferrante, Barbera, Amadio (79′ Ba), Traditi, Catalano (79′ Marzullo), Arcidiacono, Cocimano (90’ Selvaggio), Tedesco (62′ Bossa). Allenatore: Biagioni

Giulianova: Pagliarini, Del Grosso (78′ Gori), Ferrini, Fuschi, Antonelli (71′ Balducci), Torelli , De Fabritis, Fazzini (49′ Barlafante), Napolano, Di Paolo, Tozzi Borsoi (36′ Lenart). Allenatore: Bolzan 6.

Marcatori: 6′ Di Paolo, 16′ rig. Tozzi Borsoi, 23′ Catalano, 33′ Biondi , 45′ Traditi.

Valuta questo articolo