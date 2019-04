Messina, Duomo gremito per l’ultimo saluto a Gianluca Cerra [FOTO]

8 Aprile 2019 17:07

Cattedrale di Messina gremita per i funerali del 24enne morto in un incidente stradale a Villaggio Aldisio

Messina si stringe al dolore della famiglia di Gianluca Cerra, il 24enne morto lo scorso 30 marzo a seguito di un fatale incidente in via D’Anfuso, a villaggio Aldisio. Questo pomeriggio in un’affollatissima cattedrale a Messina, si sono svolti i funerali del giovane. In tantissimi hanno voluto partecipare alla messa funebre per dare l’ultimo saluto al 24enne: la famiglia, gli amici e tutti i colleghi del supermarket in cui lavorava Gianluca “Mi è difficile parlare con parole di incoraggiamento – ha detto il sacerdote che ha officiato l’omelia – perché quando ci si trova davanti ad una morte improvvisa, di un giovane, è incomprensibile cioè che dona la parola di Cristo, anche se sono parole di speranza“. Dal parroco parole di affetto per Gianluca e anche per la sua mamma: “Soltanto Gesù in questo momento può colmare il cuore di questa madre. Credo che Gianluca già sarà a contemplare il volto di Cristo splendente, anche se lui non si aspettava la morte. Guardando questa folla qui oggi, è certo che Gianluca si è fatto volere bene e ha dimostrato il suo bene a tutti. Preghiamo per la madre, affinché Gesù possa ricucire il suo cuore. Sono sicuro che Gianluca, da lassù, ci dica: Amate! E quando una persona ama, la sua presenza resta in eterno. Gianluca è sempre accanto a voi, lui sarà un angelo. Gianluca, non ti dimenticheremo mai“- ha concluso il parroco tra gli applausi.

Gianluca quel tragico pomeriggio si trovava a bordo del suo scooter Honda Sh, stava percorrendo la strada per andare a lavoro, quando è stato travolto e ucciso da un’auto guidata da un 28enne. Il conducente dell’auto è risultato negativo sia all’alcool test sia al drug test. Sul corpo di Gianluca è stata eseguita l’autopsia ed aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio colposo. Il 24enne quel pomeriggio non sarebbe dovuto andare a lavorare, ma era stato chiamato per sostituire un collega assente. La sua morte ha scosso l’intera comunità. Tanti applausi, lacrime e commozione e rombo di motori per l’ultimo saluto al giovane, strappato prematuramente alla vita da un destino beffardo e crudele. Un volo di palloncini bianchi ha accompagnato l’uscita del feretro dalla cattedrale.

