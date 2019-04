Messina, il sindaco incontra i pazienti di Nemo Sud: “Realtà dove c’è amore” [FOTO]

20 Aprile 2019 17:11

Il sindaco di Messina in visita al Centro Clinico NeMO SUD accompagnato dall’Assessore ai servizi sociali Alessandra Calfiore

Il sindaco di Messina ha visitato il Centro Clinico NeMO SUD accompagnato dall’assessore ai servizi sociali Alessandra Calafiore. Ad accoglierlo medici, terapisti ed operatori del Centro che hanno mostrato al primo cittadino stanze degenza e spazi dedicati ai pazienti, la cui realizzazione è stata possibile anche grazie al supporto dei Messinesi che in questi anni hanno voluto sostenere NeMO SUD.

De Luca ha conosciuto alcuni pazienti presenti in corsia che hanno testimoniato il valore dell’operato del Centro. Un luogo in cui assistenza e ricerca vengono sapientemente coniugati con umanità e dedizione.

“Sento di dire al Centro NeMO SUD esattamente ciò che dicono i pazienti: grazie”- ha detto il sindaco – “E’ una realtà che non immaginavo. Una realtà dove c’è amore. Questa è la prima cosa che mi ha veramente colpito. Vedere i pazienti in corsia che sono sereni, vuol dire che si sentono non solo accuditi ma anche amati e ciò è fondamentale. Ho avuto modo di conoscere i pazienti, accarezzarli. Mi sono venuti i brividi perché mi sono immedesimato in loro. Diventa fondamentale non solo l’attività altamente professionale. Questo tipo di attività infatti non può essere esercitata solo come lavoro. Chi opera qui lo fa perché lo sente, perché deve dare un supplemento d’amore, amore che sente di donare. Altrimenti non potrebbe farlo. Questo è chiaro”.

De Luca ha mostrato grande sensibilità ed interesse verso il Centro. Ha voluto conoscerne la storia e sapere di più sulle attività ed i servizi dedicati ai pazienti. Alla fine dell’incontro ha confermato la sua presenza il prossimo 12 maggio a “Messina In Passerella”, consueto ed atteso evento di raccolta fondi promosso ogni anno dal Centro NeMO SUD e giunto alla sua VI edizione. De Luca non sarà presente solo come ospite, ma sfilerà insieme ad altri componenti della giunta e del consiglio comunale. Ciò per testimoniare l’importanza che il Centro Clinico ha per migliaia di pazienti che ai suoi operatori si affidano ogni giorno.

