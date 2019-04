Messina: domenica a Condrò si corre la seconda edizione del “Trofeo San Vito”

3 Aprile 2019 19:18

Messina, al via a Condrò la seconda edizione del Trofeo: il programma

E’ scattato il conto alla rovescia per il “2° Trofeo San Vito”, in programma domenica 7 aprile a Condrò, in provincia di Messina. La manifestazione podistica, organizzata dalla Polisportiva Monfortese Running del presidente Giorgio Cannistrà con la preziosa collaborazione del Comune di Condrò retto dal sindaco Salvatore Campagna, sarà valida come seconda prova del circuito “Messina Run Cup” di corsa su strada FIDAL.

Il percorso ad anello, interamente chiuso al traffico, lungo circa 1.000 metri, presenta dislivelli mediamente impegnativi. Sede di partenza ed arrivo piazza Umberto I.

La gara si snoderà attraverso le vie Dott. Previti, Giuseppe Verdi, S.P 63/A. Rinazzo. Alle ore 9 prenderanno il via le competizioni giovanili, mentre alle 10 è previsto lo “start” del settore agonistico.

Juniores, Promesse, Seniores e Master completeranno sette giri per complessivi 7 km, quattro tornate per gli Allievi/e, due per i Cadetti/e ed una per i Ragazzi/e. Infine, 200 metri per Esordienti 6, 400 metri per Esordienti 8 e 600 metri per Esordienti 10.

Tra i grandi, l’anno scorso si imposero Maurizio Picciolo (Indomita Torregrotta) e Clementina Picciolo della Polisportiva Monfortese. Diversi sono coloro che ambiscono a succedergli nell’albo d’oro dell’evento. I vincitori riceveranno l’ambito “2° Trofeo San Vito”.

Riconoscimenti, inoltre, per i primi tre atleti classificati di ogni categoria.

Dopo la cerimonia di premiazione, che inizierà alle 11, è previsto un ricco ristoro, mentre i partecipanti ed i loro accompagnatori potranno visitare il caratteristico mercatino artigianale con stand per degustazioni. Il cronometraggio sarà cura di Speed Pass, mentre le classifiche verranno convalidate dal delegato tecnico del G.G.G. “F.lli Tiano Messina”.

PROGRAMMA ORARIO:

Ore 8:30 Riunione Giuria e Concorrenti

Ore 09:00 Partenza ESORDIENTI 6 M/F

Ore 09:10 Partenza ESORDIENTI 8 M/F

Ore 09:20 Partenza ESORDIENTI 10 M/F

Ore 09:30 Partenza RAGAZZI M/F

Ore 09:40 Partenza CADETTI M/F

Ore 10:00 Partenza CAT. SETT. AGONISTICO M/F – Premiazione Gare Giovanili

Ore 11:00 Premiazione – Ristoro Finale

