Messina: arrestato spacciatore di cocaina [FOTO]

19 Aprile 2019 11:35

Servizi antidroga: la Polizia di Stato arresta spacciatore di cocaina a Messina, i dettagli

Ieri la Squadra Mobile della Questura di Messina, nell’ambito di un servizio mirato al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto Lucchesi Vincenzo, 31 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio, poiché colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti si erano recati presso il domicilio del giovane nella zona sud del capoluogo, al fine di eseguire una perquisizione volta alla ricerca della sostanza e provvedevano alla cinturazione della abitazione. Mentre alcuni operatori bussavano alla porta, due giovani si davano alla fuga da una finestra posta sul retro. Il personale appostato provvedeva a bloccare i due soggetti. Si recuperava della sostanza stupefacente della quale si erano liberati durante la fuga e si procedeva anche al controllo della abitazione del Lucchesi ove si rinvenivano altre sostanze psicotrope. Erano così sequestrati grammi 80 di cocaina, pochi grammi di marijuana, una agenda ove erano appuntate cessioni e costi e 5000 euro in contanti provento dello spaccio. La persona che aveva tentato la fuga con l’arrestato si rivelava un acquirente e pertanto veniva segnalato come assuntore alla Prefettura di Messina.

