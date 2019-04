Memorial Roccasalva a Siracusa: protagonista della giornata il reggino Riccardo Ferrara dell’Atletica Olympus [FOTO]

2 Aprile 2019 14:18

Siracusa: domenica 31 marzo, presso il rinnovato campo scuola “Pippo Di Natale”, si è svolta la quinta edizione del Memorial Giorgio Roccasalva. Il vero protagonista della giornata è stato il reggino Riccardo Ferrara dell’Atletica Olympus

Domenica 31 marzo 2019, presso il rinnovato campo scuola “Pippo Di Natale” di Siracusa, si è svolta la quinta edizione del Memorial Giorgio Roccasalva. Che la giornata fosse alquanto interessante lo si intravedeva dalla qualità degli atleti e dall’elevato numero di iscritti alla manifestazione. A renderla preziosa ci ha subito pensato lo sprinter siciliano Matteo Melluzzo dell’A.S.D. Milone, che nella gara dei 100 metri ha fermato il cronometro a 10.56, quinta prestazione di sempre. Ma il vero protagonista della giornata è stato il reggino Riccardo Ferrara dell’Atletica Olympus, che dopo un avvio sottotono nella gara di lancio del disco trova la giusta carica subito dopo nella pedana del peso, e con una poderosa spallata scaglia l’attrezzo da 6 kg a 18,50 mt., meritandosi così gli applausi dei numerosi spettatori accorsi per l’occasione. Con tale misura l’atleta ottiene il migliore risultato tecnico della giornata aggiudicandosi così l’ambito trofeo messo in palio dagli organizzatori. Per capire la giusta dimensione basta pensare che la prestazione oltre ad essere il nuovo record regionale calabrese di categoria fa salire l’atleta al quinto posto all-time, nella lista nazionale junior all’aperto.

Valuta questo articolo