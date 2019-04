Giro di Sicilia 2019: 3ª tappa spettacolare, scatti e controscatti sulla Serra di Burgio. A Ragusa vince McNulty [FOTO e VIDEO]

5 Aprile 2019 16:40

Giro di Sicilia 2019: si conclude la terza tappa da Caltanissetta a Ragusa, spettacolo sulla Serra di Burgio. Grande vittoria di McNulty. Domani grande attesa per la quarta e ultima tappa sull’Etna

Si è conclusa la 3ª tappa del Giro di Sicilia 2019: 188 chilometri spettacolari da Caltanissetta a Ragusa. Anche oggi il maltempo ha caratterizzato la corsa ma i corridori hanno dato vita ad una corsa fantastica soprattutto sulla Serra di Burgio con scatti e controscatti che hanno selezionato e frazionato il gruppo. Il finale è stato bellissimo con una grande vittoria di McNulty che arriva in solitaria e conquista la maglia da leader (3° Visconti). Ricordiamo, ieri, nella seconda tappa la vittoria in volata di Manuel Belletti. Domani quarta e ultima tappa di 119 chilometri da Giardini Naxos con arrivo in salita sull’Etna che sicuramente sarà decisiva per la classifica finale.

DOMANI 4ª TAPPA

Giardini Naxos-Etna

Tappa divisa in due parti ben distinte: la prima che comporta il periplo dell’Etna con l’ascesa fino ai 1000 m di Maletto (GPM). Segue una lunga parte a scendere sempre attorno al vulcano fino alla base della salita finale che inizia a Nicolosi. Da segnalare che nel finale di corsa sono presenti diversi attraversamenti cittadini con carreggiata ristretta.

