Messina, Maria Fernanda Gervasi in corsa alle elezioni europee con Fratelli d’Italia: “Ripartiamo dai giovani”

Messina, Maria Fernanda Gervasi presenta la sua candidatura con Fratelli d’Italia alle elezioni europee

Maria Fernanda Gervasi nella Sala Ovale del Comune di Messina. Insieme a lei a presentare il progetto di Fratelli d'Italia in Europa l'On. Antonio Catalfamo, capogruppo all'Ars per FdI e coordinatore provinciale, l'On. Elvira Amata, Presidente della Commissione Statuto dell'Assemblea Regionale (FdI) e la parlamentare nazionale Ella Bucalo (FdI). Si è svolta oggi la conferenza stampa di presentazione della candidata alle prossime elezioni europee

La candidatura della giovane messinese è stata ufficializzata la scorsa settimana a Roma dinanzi la Presidente Giorgia Meloni.

Durante la conferenza Maria Fernanda Gervasi ha parlato dell’opportunità di coniugare un progetto giovane e rivoluzionario con le idee identitarie di Fratelli d’Italia in Europa, facendo particolare riferimento ai giovani, all’emergenza occupazionale e alla famiglia.

“Sono consapevole che la vera sfida è quella di rappresentare i tanti giovani in procinto di partire o già partiti per cercare miglior fortuna, l’Europa che sogno – chairisce la giovane messinese – è un’Europa dei popoli in cui si è liberi di circolare ma in cui ognuno ha le opportunità che merita senza doversi spostare di centinaia di chilometri. Bisogna ripartire dagli incentivi ai giovani, dalla tutela delle nostre eccellenze, da politiche che facilitino la formazione delle famiglie. Temi collegati che devono essere rivalutati in Europa per contrastare l’inverno demografico italiano.”

“Nessuna strategia nascosta – chiarisce l’On. Antonio Catalfamo durante la conferenza – questa candidatura è la vera novità della campagna elettorale siciliana, nata all’interno di un confronto basato sulle idee e sui contenuti, non sui compromessi segreti.”

“Fratelli d’Italia ha degli obiettivi chiari e da sempre coerenti a se stessi. Noi non proponiamo un progetto da rinnegare il giorno dopo le elezioni in nome di alleanze e strategie– così l’On. Amata-. Per noi le elezioni Europee non sono solo un passaggio intermedio tra le varie consultazioni nazionali ma uno step fondamentale ed essenziale per consentire al nostro Paese di avere la rappresentanza che merita ai tavoli comunitari. Ad un’Europa dei popoli, che è quella in cui crediamo e che immaginavano i costituendi, si è sostituita un’Europa dell’alta finanza e dei gruppi d’interessi. Non è affatto ammissibile accettarlo. L’Europa va cambiata, tutta! E Fratelli d’Italia si impegna da sempre in questa direzione”.

“Bisogna rivedere – sottolinea la parlamentare Ella Bucalo – molti degli accordi e dei trattati che impediscono al nostro Paese di competere sul mercato europeo. Occorre quindi maggiore consapevolezza del nostro ruolo di nazione protagonista nello scenario internazionale, Fratelli d’Italia resta l’unico attore politico difensore degli interessi nazionali e territoriali.”