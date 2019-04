Sport e disabilità, una sfida che si può vincere: l’iniziativa di Lions Club a Palmi, donata una carrozzina da basket [FOTO]

6 Aprile 2019 12:40

Donata una carrozzina da basket alla B.I.C. Reggio Calabria ed un defibrillatore alla palestra “D. Surace”

Il 4 aprile scorso, a Palmi, il Lions Club ha realizzato un Service intitolato “Sport e Disabilità. Una sfida che si può vincere”.

L’evento, svoltosi presso l’auditorium della Scuola Superiore “G. Sergi”, ha visto la presenza del Governatore del Distretto 108YA Paolo Gattola e del I Vicegovernatore Nicola Clausi.

Il Presidente del Club Carmelo Ciappina, nel ringraziare il moderatore dell’incontro e responsabile del service Saverio Foti, ha evidenziato la necessità di analizzare e promuovere soluzioni utili a far sì che sport e strutture sportive diventino sempre più una opportunità per chi convive con una disabilità.

Per altro verso, il Dott. Luigi Mancuso – dirigente specialista in medicina dello sport – ha affrontato il tema del doping e dei metodi di contrasto posti in essere dalle Istituzioni e dal CONI per diffondere i valori dello sport sano.

Nicola Clausi, anche nella veste di tecnico regionale per l’impiantistica sportiva del CONI, ha invece incentrato il proprio intervento sulle prescrizioni strutturali previste dalla normativa vigente, nonché sulla sempre maggiore consapevolezza nella progettazione di impianti pensati per consentire ai diversamente abili non solo di praticare lo sport, ma anche di fruire degli eventi sportivi.

Sono, inoltre, intervenuti il Vicepresidente del Comitato Paralimpico Regionale Calabria Giacomo Leo, il Presidente del Leo Club Domenico Randazzo, il Presidente di Zona Pasquale Marino ed il Presidente della VIII Circoscrizione Giuseppe Naim.

In conclusione, il Past Governatore Armando Veneto ha posto l’accento sulla necessità – ancor più pregnante in questo tempo – di puntare sul servizio e sulla solidarietà.

Le conclusioni sono state affidate al Governatore Paolo Gattola, che – coerentemente con l’intero percorso annuale lionistico – ha sottolineato l’urgenza della concretezza, per dare sostanza al valore del servizio.

In quest’ottica, il service ha costituito l’occasione per donare una carrozzina da basket alla B.I.C. Reggio Calabria ed un defibrillatore alla palestra “D. Surace”, consegnato alla Ekuba Volley.

