Lega Salvini Premier in Sicilia: “Improprio l’utilizzo di qualsiasi altro logo”

5 Aprile 2019 16:28

Lega Salvini Premier Sicilia, Gelarda: “Qualsiasi logo non autorizzato associato al simbolo ufficiale della Lega è da considerarsi uso improprio”

“A seguito delle numerose segnalazioni ricevute sull’associazione Lega difesa del cittadino, operante tanto nella parte occidentale che orientale della Sicilia, chiariamo che la Lega Salvini Premier, con il suo simbolo ufficiale, esercita la sua attività esclusivamente attraverso i suoi dirigenti e con le sue organizzazioni territoriali riconosciute, e che assolutamente nulla ha a che fare o a che vedere con la Lega difesa del cittadino”.

Lo precisano Igor Gelarda, responsabile regionale enti locali della Lega e capogruppo in consiglio comunale a Palermo, ed Elio Ficarra, vice capogruppo a Sala delle Lapidi e responsabile enti locali per la provincia di Palermo.

“Qualunque altra organizzazione che non sia la Lega Salvini Premier – aggiungono Gelarda e Ficarra – non ha titolo per spendere il nome della Lega e quello di Matteo Salvini, e l’uso fatto dell’immagine del leader della Lega, e del simbolo della Lega, associato a qualunque altro simbolo, sia esso anche soltanto di associazioni senza finalità politiche, è da considerarsi improprio. La gestione del partito in Sicilia è esclusivamente demandata al commissario straordinario della Lega nell’Isola, il senatore Stefano Candiani. Una segnalazione dell’accaduto – concludono Gelarda e Ficarra – è stata inoltrata ai vertici del partito”.

