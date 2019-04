Isis, al-Baghdadi riappare dopo 5 anni, era stato dato per morto diverse volte [FOTO]

29 Aprile 2019 23:04

E’ la prima volta dal sermone nella Grande Moschea di Mosul nel 2014 che compare in un video il leader del sedicente stato islamico Abu Bakr al-Baghdadi. Lo riferisce il Site, il sito che monitora il terrorismo dell’Isis sul web. Nel video al-Baghdadi è seduto ed ha un kalashnikov al suo fianco. In questi anni al-Baghdadi è stato dato per morto diverse volte.

