Messina, ennesimo incidente sul viale Giostra: scontro tra due auto [FOTO]

20 Aprile 2019 14:39

Ennesimo incidente sul viale Giostra a Messina. Due le auto coinvolte nel sinistro, avvenuto poco prima della 14 nei pressi dell’ingresso della galleria San Jachiddu: una veniva da direzione nord, l’altra in senso opposto e stava per svoltare verso la galleria. Ancora in corso di accertamento le dinamiche del sinistro, sembrerebbe che a provocare l’impatto sia stata l’eccessiva altezza dei New Jersey da poco installati per delimitare le due carreggiate. “Non pochi automobilisti in questi giorni hanno evidenziato non poche difficoltà divisibilità e praticità di manovra- commenta il consigliere della V Circoscrizione Franco Laimo-“A distanza di circa un’ora da all’inaugurazionesi evidenzia come sia necessario prendere misure cautelative in tale zona. Tantissime le richieste in questi anni per la creazione di due rotatorie affinché si possa salvaguardare la sicurezza pubblica: una dinanzi lo svincolo autostradale, l’altra dinanzi l’imbocco della galleria San Jachiddu”.