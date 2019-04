16 Aprile 2019 23:04

La cappella del Guarini a Torino si colora di blu, bianco e rosso in onore di Notre Dame

La cappella del Guarini, a Torino, protagonista di un incendio nella notte tra l’11 e il 12 aprile 1997, proprio come Notre Dame, si accende del tricolore francese. La cupola, riaperta a settembre 2018, è stata illuminata di blu, bianco e rosso per esprimere solidarietà e speranza per la ricostruzione della cattedrale parigina.

