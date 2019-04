Giro di Sicilia 2019: al via la terza tappa con arrivo a Ragusa, momento clou la salita di Serra di Burgio [INFO, FOTO, PERCORSO]

5 Aprile 2019 11:53

Giro di Sicilia 2019: al via la terza tappa con partenza da Caltanissetta e arrivo a Palermo dopo 188 chilometri. Momento clou la salita di Serra di Burgio

Prosegue il Giro di Sicilia 2019 con la terza tappa con partenza da Caltanissetta e arrivo a Ragusa dopo 188 chilometri. La corsa ha passato il km 0 alle 11:45, con il gruppo forte di 120 corridori. Ieri la volata a Palermo vinta da Manuel Belletti su Riccardo Stacchiotti che ha mantenuto la maglia da leader.

PERCORSO – Caltanissetta-Ragusa

Tappa che si snoda nell’interno della Sicilia con finale misto tra salita e discesa. É una tappa mossa altimetricamente e caratterizzata da un ininterrotto susseguirsi di curve per i primi 120 km. Si percorrono strade con carreggiata di larghezza variabile. Gli attraversamenti cittadini possono presentare tratti in pavé. Giunti a Vittoria, dove la strada spiana per alcune decine di km, si attraversano gli abitati di Vittoria e Comiso per affrontare la salita di Serra di Burgio che porta direttamente, dopo una veloce discesa, a Ragusa per il finale articolato nel centro cittadino.

