“Fatti di musica 2019”: chiusura trionfale a Cosenza per il tour del musical “Peter Pan” [FOTO]

28 Aprile 2019 17:31

“Fatti di musica 2019”: chiusura trionfale a Cosenza per il tour del musical “Peter Pan” con le canzoni di Edoardo Bennato

Si è chiuso ieri sera con l’ennesimo successo di pubblico ed entusiasmo al Teatro Rendano di Cosen-za il tour dei record di “Peter Pan Forever il Musical” con le canzoni di Edoardo Bennato e la regia di Maurizio Colombi, ennesimo appuntamento di “Fatti di Musica 2019”, 33esima edizione del Festival del Miglior Live d’Autore ideato e organizzato da Ruggero Pegna, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria nell’ambito del bando “Grandi Festival Internazionali Storicizzati”. Al Rendano di Cosenza, un pubblico di tutte le età, tra cui tantissimi bambini, ha tributato continui ap-plausi e una lunga standing ovation finale ai sedici bravissimi cantanti, attori e ballerini, al termine tutti emozionati e commossi nel congedarsi dal pubblico dopo ben 50 repliche nei principali teatri italiani, insieme alla folta squadra tecnica. Il fortunato tour del Musical, prodotto e distribuito dalla Show Bees di Gianmario Longoni, era partito lo scorso 10 novembre da Forlì. Con Peter Pan a Cosenza si è chiusa pure le serie di musical dell’apposita sezione di “Fatti di Musica” che, dallo scorso novembre, ha proposto La Divina Commedia, Flashdance, Dirty Dancing, We will Rock you e appunto Peter Pan Ferever, già presentato e premiato al Festival nella prima del 2008 a Ca-tanzaro alla presenza dello stesso Edoardo Bennato. Anche a Cosenza, Peter Pan ha coinvolto adulti e bambini, da un lato rievocando la magia della fantasia e, dall’altro, con la musica incalzante e autenticamente leggendaria di Bennato. “Il rock di Capitan Uncino”, “La fata”, “Ogni favola è un gioco”, “Viva la mamma”, “In fila per tre”, “Nel covo dei pirati”, “Rockoccodrillo”, fino a “L’isola che non c’è”, sono solo alcuni dei celebri brani di questo spettacolo tutto italiano e di grande successo, in attesa di “Burattino senza fili”, il nuovo musical di Bennato che arriverà in Calabria il prossimo gennaio.

Oltre all’abile regia di Maurizio Colombi, me ritano di essere sottolineate tutte le altre prestigiose firma: le coreografie di Rita Pivano, la direzione musicale da Davide Magnabosco, il disegno luci di Amilcare Canali, direzione voci e coro di Alex Procacci, il responsabile del volo di Peter Pan e di altri protagonisti, Pierfrancesco Martinotti. Bravissimi tutti gli attori, cantanti e ballerini del ricco cast: Carlotta Sibilla (Peter Pan), Emiliano Geppetti (Capitan Uncino), Martha Rossi (Wendy), Jacopo Pelliccia (Spugna), Raffaella Alterio (Micheal), Ilaria Antinori (Pennino), Samantha Bellaria (Bombolone), Giuseppe Brancato (John), Simone Carbone (Pirata/Indiano), Marco Di Palma (Pirata/Indiano), Valeria Ianni (Gemello), Luca Laconi (Pirata/Indiano), Federica Laganà (Gemello), Christian Maesani (Pirata/Indiano), Silvia Scartozzoni (Giglio Tigrato/Mamma), Viola Zanotti (Pochino). Dopo lo spettacolo, tutti in un locale tipico del centro storico cosentino a festeggiare un tour davvero da favola! “Le migliaia di spettatori che hanno fatto da cornice ad ogni spettacolo – afferma il promoter Ruggero Pegna – sono la conferma del gradimento di questo genere anche in Calabria! Un genere che mette insieme intere famiglie, da 4 anni a qualsiasi età. L’entusiasmo dei ragazzi anche per Peter Pan è stato indimenticabile, frutto del successo di una storia e di uno spettacolo affascinanti e senza tempo. Un musical curato in ogni dettaglio, con un cast di bravissimi protagonisti, brani storici della musica d’autore italiana e impreziosito da scene, effetti speciali e disegni luci spettacolari, da grandissima produzione!”. “Ora – conclude il promoter – il mio festival tornerà nell’alveo dei grandi concerti già sabato prossimo (4 maggio) con la tappa dei Thegiornalisti al Palacalafiore di Reggio, sold out da settimane. Inoltre, sono già partire le prevendite anche dei tre concerti estivi del Reggio Live Fest che si realizzeranno in Piazza Castello di Reggio in partnership con l’Assessorato comunale alla Cultura e Otr Live: 26 luglio Max Gazzè, 6 agosto Carl Brave, 9 agosto Levante. Altri appuntamenti saranno annunciati nei prossimi giorni”.

