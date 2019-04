Reggio Calabria: “Il volo delle farfalle” racconta il mondo dei bimbi autistici [FOTO e INTERVISTA]

13 Aprile 2019 19:54

A Reggio Calabria una due giorni per sensibilizzare la comunità e per far conoscere l’altro volto dell’autismo

Nella galleria di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria, oggi e domani è possibile ammirare una piccola “realtà”, ancora non molto conosciuta, ma che va sicuramente aiutata e supportata. E’ la “realtà” dei bimbi autistici ai quali dà voce l’associazione “Il volo delle farfalle – evoluzione autismo”, presieduta da Angela Villani, mamma del piccolo Matteo, affetto da sindrome di Asperger. Una due giorni voluta non solo per sensibilizzare la comunità ma per far conoscere l’altro aspetto dell’autismo: i volti, gli occhi, i sorrisi di tantissimi bambini che hanno voglia di integrarsi con i loro coetanei, che hanno voglia di mostrare che non sono bambini “diversi” come li definisce qualcuno ma “speciali”. E lo ribadisce la presidente dell’associazione Angela Villani, che nel ringraziare il Garante dell’Infanzia Antonio Marziale, il vice sindaco della Città Metropolitana Riccardo Mauro e il consigliere comunale Giuseppe Sera per la “costante vicinanza e premura verso tutti i bambini autistici e le loro famiglie” si ferma a parlare con i tanti passanti per “far conoscere un mondo dal quale in tanti fuggono per paura“. “Invito la comunità a partecipare alle iniziative dell’associazione Il volo delle farfalle – evoluzione autismo per dare un futuro migliore e più dignitoso a tutti i bimbi soggetti da questa sindrome e, soprattutto, strutture idonee e cure mirate. I nostri bimbi non sono alieni, sono piccoli che hanno dei sentimenti, sanno cos’è la paura e l’indifferenza, vogliono giocare, sorridere, essere abbracciati, essere amati per come sono. Sono bambini che dobbiamo aiutare per farli diventare un giorno, uomini e donne autonomi, capaci di integrarsi all’interno del contesto sociale“.

