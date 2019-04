In mare verso le Eolie: il primo viaggio inaugurale dell’Adriatic Princess Five [FOTO]

30 Aprile 2019 20:40

Milazzo, primo viaggio in mare dell’Adriatic Princess Five: il nuovo gioiello della Mediterranea Crociere

Si è tenuto ieri 29 aprile il viaggio inaugurale dell’Adriatic Princess Five, il nuovo gioiello della Mediterranea Crociere srl che, nata per ammirare l’arcipelago delle Eolie, patrimonio dell’Unesco, ha mollato gli ormeggi in direzione Capo Milazzo dopo l’imbarco tra le 16 e le 17 al gate 4/5 del porto di Milazzo.

L’imbarcazione, uscita dai Cantieri Navali Boschetti, di Boschetti Elviro e C. snc nel 2018, è in lunghezza fuori tutto 31,47m, larghezza 7,31m, altezza di costruzione 2,60m, dislocamento massimo in corso 128 tonnellate ed immersione a pieno carico 1,30 m, per una portata di 447 passeggeri più 5 membri d’equipaggio.

A dare il via al primo viaaggio dell’Adriatic Princess Five, uno spumeggiante aperitivo a bordo, animato da Josè Villari, che ha allietato gli ospiti e presentato per l’armatore da Francesco Cuté, con i migliori auspici e i saluti giunti dall’ammiraglio Santo Giacomo Legrottaglie, alla presenza di autorità civili e militari, tra le quali: la responsabile alle pubbliche relazioni della Questura/Polizia di Stato, Maria Laura Creazzo, dagli esperti dello staff del sindaco di Milazzo, Pierpaolo Ruello, esperto per gli eventi culturali e di spettacolo per la promozione dell’immagine della città, e del dirigente scolastico dell’Istituto Tecnico Nautico Caio Duilio di Messina, Maria Schirò con due allievi.

Dopo un giro in mare, l’imbarcazione ha fatto ritorno al crepuscolo, salutando i numerosi ospiti operatori nel settore turistico, proprietari di hotel e agenzie intervenuti. Appuntamento, da qui ai prossimi mesi, per le tante minicrociere in programma nelle Eolie.

Mediterrranea Crociere

La società Mediterranea Crociere è nata ufficialmente il 9 gennaio del 2012, dall’incontro fortuito in occasione dell’evento per l’azienda francese Terre d’Aventure tra la famiglia Taranto e i soci, Andrea Fedele e Lorenzo Moncada, il direttore tecnico Igor Fedele e il responsabile prodotti Francesco Cutè del tour operator Mediterranea Trekking, leader nel settore trekking in Sicilia, nel 2011, ossia tra esperti uomini di mare e gli amanti della Natura e dei vulcani, che ha portato prima alla scoperta delle Eolie con una classica imbarcazione turca, il caicco, con un itinerario crocieristico nei punti più belli di tutto l’arcipelago, dalla baia dell’asino a Vulcano, passando per le spiagge bianche a Lipari, Pollara e le Fosse delle Felci a Salina, Calajunco a Panarea, la Sciara del Fuoco a Stromboli, il Gran Cratere di Vulcano, Punto Corvo a Panarea, poi al progetto di un secondo caicco nel 2015, consolidando il rapporto con 38paralleo, storica compagnia di navigazione. Nel 2015 viene consolidato il rapporto con 38parallelo, storica compagnia di navigazione, ed ora all’Adriatic Princess Five.

