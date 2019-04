Elezioni Spagna: si vota per il rinnovo del Parlamento, urne aperte sino alle 20 [FOTO]

28 Aprile 2019 18:00

Elezioni Spagna: quasi 37 milioni di spagnoli sono chiamati al voto per eleggere i 350 deputati e 208 senatori, urne aperte sino alle 20

Quasi 37 milioni di spagnoli sono chiamati al voto per eleggere i 350 deputati e 208 senatori. Il Partito Socialista dei Lavoratori di Sanchez (Psoe) è leader nei sondaggi, ma sembra destinato a non raggiungere la maggioranza. Avrebbe bisogno del sostegno di Podemos e forse di altre parti per formare un nuovo governo. La quarta economia della zona euro si trova di fronte a una situazione di stallo politico, dal 2016. Il Paese ha trascorso quasi un anno con un governo di minoranza sostenuto dai partiti catalani. Se le forze conservatrici guidate dal Partito popolare (Pp) riusciranno a ottenere la maggioranza, il nuovo partito Vox potrebbe diventare membro della coalizione. Vox è già parte, nella regione meridionale, della coalizione andalusa: Pp e liberali Ciudadanos hanno raggiunto un accordo con il partito a febbraio.

(AdnKronos)

Valuta questo articolo