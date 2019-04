Elezioni Europee: ecco la lista dei candidati di Forza Italia, Berlusconi punta sull’ex sindaco di Gioia Tauro [FOTO]

17 Aprile 2019 18:32

Elezioni Europee, i calabresi voluti da Berlusconi nella lista di Forza Italia saranno due: l’ex sindaco di Gioia Tauro ed attuale consigliere comunale, Giuseppe Pedà e Fulvia Caligiuri

Le Elezioni Europee incombono ed i partiti si stanno organizzando. Oggi, infatti, è il termine ultimo per presentare le varie liste e nella circoscrizione Sud nei candidati di Forza Italia c’è una sorpresa: Giuseppe Pedà, ex sindaco di Gioia Tauro e attuale consigliere regionale, è tra i candidati voluti da Berlusconi. L’imprenditore reggino era stato già allertato nei giorni scorsi ma solo questa mattina è arrivata la conferma. L’altra candidata calabrese in Forza Italia è Fulvia Caligiuri, già candidata al senato e in attesa del seggio occupato da Matteo Salvini. In lista anche Lorenzo Cesa, Fulvio Martusciello, Alessandra Mussolini, Aldo Patriciello, Barbara Matera e Silvio Berlusconi capolista.

