Elezioni Civita: tre candidati sindaco in corsa, ecco le liste

27 Aprile 2019 20:32

Elezioni comunali a Civita, le liste

Presentate le liste per il rinnovo del consiglio comunale di Civita. Tre candidati a Sindaco: Mauro Bloise (Impegno Comune per Civita), Eliana Bruno (Donne Pollino) e Alessandro Tocci (Per Amore di Civita).

Queste le liste:

Lista “Impegno comune per Civita”

Candidato a sindaco : MAURO BLOISE

Candidati a consiglieri

1) Giovanni Antonio Cersosimo

2) Francesco Di Minco

3) Domenico Munno

4) Costantino Stamati

5) Alessandro Rotondaro

6) Anna Rugiano

7) Mario Rizzo

Lista “Donne Pollino”

Candidato a sindaco ELIANA BRUNO

Candidati a consiglieri

1) Anna Bonifati

2) Maria Vittoria Campana

3) Elena Campana

4) Michela Cusano

5) Maria Pirrone

6) Rosa Francomano

7) Cristina Ghillani

Lista “Per amore di Civita”

Candidato a sindaco ALESSANDRO TOCCI

Candidati a consiglieri

1) Francesca Basile

2) Lorenzo Caprara

3) Antonio Luca De Salvo

4) Rossella Iuele

5) Vincenzo Mastrota

6) Vincenzo Miceli

7) Vincenzo Oliveto

8) Andrea Ponzo

9) Antonio Valvolizza

Valuta questo articolo