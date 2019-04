7 Aprile 2019 19:45

Cosenza, il 9 aprile l’inaugurazione della nuova piazza Tommaso Campanella, un’opera di valorizzazione per l’intero complesso di San Domenico

Martedì 9 aprile alle 17,30 alla presenza del vescovo Francesco Nolè verrà inaugurata la nuova piazza Tommaso Campanella, opera di riqualificazione frutto della visione urbanistica del sindaco Mario Occhiuto. Il bellissimo luogo in cui sorge la chiesa medievale di San Domenico e tutto il complesso monumentale con il chiostro e le sale capitolari, viene così riconsegnato alla comunità nel segno di una più ampia fruizione sociale, in un contesto di estesa rivitalizzazione. Basti pensare che laddove prima c’era una stradina adibita a parcheggio, oggi c’è un suggestivo scenario a cielo aperto, che oltre all’aggregazione tra persone potrà essere ideale anche per le foto di rito dei matrimoni civili e religiosi che qui vengono abitualmente celebrati, tra il chiostro e la chiesa appunto. Non semplicemente dunque la riqualificazione di una piazza, bensì un progetto di valorizzazione dell’intero complesso di San Domenico, della sua facciata. Un luogo che oggi unisce contemporaneo e antico, con una naturale vocazione all’arte e alla storia, dal suo BoCs Art Museum al suo chiostro medievale e alla chiesa del XV secolo con un rosone gotico davvero unico. La consegna alla città della nuova piazza Tommaso Campanella è significativa anche nell’ottica dell’impegno dell’Amministrazione comunale per il Centro storico.

