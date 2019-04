Cosenza, migliaia di persone in festa per il nuovo Planetario: è il più innovativo d’Italia [FOTO e VIDEO]

7 Aprile 2019 09:52

A Cosenza inaugurato un planetario dotato del proiettore ottico starmaster "Zmp" della Zeiss, unico in Italia e tra i migliori d'Europa

E’ stato inaugurato ieri a Cosenza il planetario intitolato all’astronomo cosentino Giovan Battista Amico. Un luogo che accogliera’ quanti vorranno scoprire i segreti della volta celeste. Il planetario ospita 113 poltrone basculanti e roteanti ed e’ dotato del proiettore ottico starmaster “Zmp” della Zeiss, unico in Italia e tra i migliori d’Europa, capace di proiettare nella cupola fino a quattromila stelle. Un sistema di proiezione che rappresenta quanto di piu’ avanzato esista attualmente in Italia e che risulta tra quelli piu’ all’avanguardia sia in Europa che nel mondo. “Il Planetario – ha detto il sindaco Mario Occhiuto – non e’ solo un’opera pubblica. E’ un’opera che migliora la vita delle persone che vivono in citta’. Con il planetario restituiamo un altro pezzo di citta’ alla vita e alla fruizione sociale. Un presidio culturale con il quale abbiamo avviato una concreta forma di collaborazione con l’Universita’ della Calabria“. Lo starmaster di cui e’ dotato il Planetario di Cosenza e’ integrato da altri sei proiettori digitali che possono funzionare autonomamente o sincronizzati tra di loro. La cupola interna di 15 metri di diametro, per dimensioni e’ seconda solo al planetario di Milano. Dalla prossima settimana iniziera’ un ciclo di conferenze scientifiche e lectio magistralis ad ingresso gratuito (con prenotazione obbligatoria) organizzate in collaborazione con l’Universita’ della Calabria. Da giugno, poi, saranno aperte le prenotazioni e da settembre il Planetario ospitera’ le scolaresche. Nel corso dell’inaugurazione si e’ svolto lo spettacolo “Un passo, Sognando la luna”, ispirato al desiderio dell’uomo di superare i limiti imposti dalla natura per raggiungere nuove mete e nuovi orizzonti, di andare oltre. L’evento ha unito la suggestione di luce e musica, con la magia degli acrobati e danzatori aerei, che con i loro movimenti hanno catturato l’attenzione del pubblico. In chiusura c’e’ stato uno spettacolo pirotecnico.

