Coppa Italia Serie D: grande spettacolo tra Acr Messina-Giulianova, rissa tra calciatori e staff a fine primo tempo [FOTO]

3 Aprile 2019 21:46

Coppa Italia Serie D: grande spettacolo tra Acr-Messina e Giulianova, chi passa il turno va in finale contro il Metalica a Firenze

Grande spettacolo al Franco Scoglio di Messina per la semifinale di ritorno di Coppa Italia di Serie D tra Acr-Real Giulianova. Si parte dall’1-1 dell’andata, con i siciliani puntano dritto alla finalissima. Chi si qualifica, affronterà il Matelica in finale a Firenze il 18 maggio. Il primo tempo si chiude con il risultato di 3-2 per il Messina: partita molto tesa, Biagioni espulso e mega rissa al rientro negli spogliatoi

Acr Messina- Real Giulianova 3-2

Acr Messina (4-2-3-1): Lourencon, Biondi, Zappalà, Ferrante, Barbera; Amadio, Traditi; Catalano, Cocimano, Arcidiacono; Tedesco. All.: Biagioni.

Real Giulianova (4-3-3): Pagliarini; Del Grosso, Ferrini, Fuschi, Antonelli; Torelli, De Fabritis, Fazzini 5.5 (49′ Barlafante); Napolano, Tozzi Borsoi 6.5 (36′ Lenart), Di Paolo. All.: Bolzan.

Marcatori: 6′ Di Paolo, 16′ rig. Tozzi Borsoi, 23′ Catalano, 33′ Biondi , 45′ Traditi.

Valuta questo articolo