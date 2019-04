Messina, contrada Campolino torna come nuova [FOTO]

13 Aprile 2019 14:58

Messina: terminati i lavori a Contrada Campolino, soddisfatto il consigliere Villari

Terminati i lavori di contrada Campolino a Messina. La strada che ricade nel villaggio di Santa Lucia sopra Contesse è stata rimessa a nuovo. Soddisfatto il vicepresidente della II Circoscrizione Giuseppe Villari, che ripercorre l’iter che ha condotto all’acquisizione delle strada da parte del Comune e all’avvio dei lavori:

“Contrada Campolino è un’area ricadente nel villaggio di Santa Lucia sopra Contesse. All’interno di questa contrada insistono delle vie, identificate con le particelle 209 e 849 del foglio 138, che originariamente erano di proprietà privata (eredi famiglia Ranieri). Tali vie da oltre 40 anni venivano utilizzate dai residenti per la viabilità. Il comune di Messina di fatto, anche se non proprietario dell’area, aveva effettuato delle opere all’interno, quali la pubblica illuminazione e reti fognaria ed idrica. L’utilizzo di queste strade venne poi accentuato con la realizzazione dello svincolo autostradale di San Filippo al quale si può accedere agevolmente dalla citata contrada. Nel tempo queste vie non furono mai manutenute, né dal Comune, né dai proprietari che hanno da sempre manifestato l’intenzione di cedere gratuitamente la proprietà all’ente locale. Dal 2013, pochi mesi dopo il mio primo insediamento al Consiglio della seconda Circoscrizione, cominciai a documentarmi su quest’area, ed a seguito di interrogazioni e poi proponendo delibera circoscrizionale, l’iter per un’acquisizione a titolo gratuito delle aree stradali venne intrapreso, grazie anche al lavoro dei funzionari del Dipartimento Patrimonio del Comune Di Messina (principalmente Ing. Mauro Fusconi) che alla fine, acquisiti i vari pareri, ha istruito la proposta di Delibera che a firma dell’Assessore al Patrimonio pro tempore (Pino) giunse in Consiglio Comunale (luglio 2015). Qui tale delibera non ha avuto un percorso fluido, fu messa diverse volte in discussione e più volte rimandata in commissione ed in fine riformulata. Sposata da subito dagli ex Consiglieri Comunale Nicola Cucinotta , la delibera di acquisizione è stata votata il 6 marzo del 2018 (delibera 20C). Divenute le vie di proprietà comunale, la loro messa in sicurezza, che era già stata inserita nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche con specifiche risorse individuate nel Bilancio dell’ente, viene messa a gara. Espletata la gara, risulta vincitrice “Impresa 3B Srl” di Favara (Ag) che comincia nel mese di novembre 2018 ed oggi termina i lavori. La fine di questi lavori ha finalmente cancellato un pezzo di degrado di questa città”.

