Catania, fervono i preparativi per la festa di San Cono: arriva anche Giusy Ferreri in concerto

12 Aprile 2019 20:00

Giusy Ferreri in concerto a San Cono (Catania) per la festa del Santo Patrono: ingresso libero

Dopo aver fatto ballare tutta l’estate con il tormentone “Amore e capoeira” (oltre 130 milioni di visualizzazioni su Youtube), Giusy Ferreri è tornata con il nuovo singolo “Le cose che canto”, caratterizzato da un ritmo energico e da sonorità pop ad accompagnare un testo “fresco e moderno”, che parla di amore e di natura, dell’inseguirsi delle stagioni e del fiorire delle passioni.

Un nuovo tassello che si aggiunge ad una carriera costellata da trionfi e numeri record: sin dai suoi esordi Giusy ha infatti collezionato dischi di diamante e di platino, dominando tutte le classifiche.

Molto atteso il suo ritorno in Sicilia, per il suo concerto di sabato 11 maggio a San Cono (Catania) – Piazza Umberto I ore 21 – in occasione della Festa del Santo Patrono, ingresso libero.

“Il nuovo singolo è un brano che mi riempie di gioia e positività”, spiega Giusy, “spero di trasmettere le stesse emozioni che mi suscita cantarlo e che tante persone abbiano il desiderio di dedicarlo a chi amano nel profondo del loro cuore”.

Valuta questo articolo