Catania, abbandonato in un box senza cibo né acqua: cucciolo di cane muore di stenti [FOTO]

10 Aprile 2019 19:37

Il cucciolo era stato trovato dai Carabinieri in un box fatiscente a Catania, era abbandonato e malnutrito: Gibby era stato affidato alle amorevoli cure dei volontari, ma non è riuscito a sopravvivere

Non c’è stato nulla da fare per Gibby, il bull terrier inglese soccorso dai carabinieri a Catania. Il cucciolo di appena un anno era stato trovato in un box fatiscente nel quartiere Librino lo scorso 5 aprile, abbandonato e malnutrito. Dopo il salvataggio. il cagnolino era stato affidato alle amorevoli cure di un veterinario dell’associazione il “Rifugio di Concetta”, ma le sue condizioni erano ormai troppo critiche: era infestato dalle pulci, non camminava, era in stato cachettico e di decubito laterale. ll cucciolo è morto a causa del prolungato digiuno: non è stato nutrito per almeno 10 giorni e non ha bevuto per almeno 3. Presentava inoltre un “ottundimento del sensorio con emissione di feci emorragiche e anemia conclamata“. Il proprietario del cane è stato denunciato e i militari dell’Arma hanno provveduto a redigere a suo carico una nuova informativa sulle omissioni nella cura del cane.

