Buona Pasqua: ecco le tradizioni a Reggio Calabria. L’Affruntata è il rito di Resurrezione che si perde nella notte dei tempi [FOTO]

20 Aprile 2019 17:30

Buona Pasqua: ecco le tradizioni a Reggio Calabria. L’affruntata è un rito di Resurrezione che si tiene nei comuni deell’Area Metropolitana di Reggio Calabria e nelle province di Vibo Valentia e Catanzaro

Buona Pasqua- Grande attesa in Calabria per i riti della Pasqua di Resurrezione che si terranno per la maggior parte dopo la Santa Messa mattutina. La nostra Regione è piena di riti che si perdono nella notte dei tempi. Tra le più importanti durante il periodo pasquale c’è sicuramente l‘Affruntata che è una rappresentazione religiosa che si tiene nei comuni dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria e nelle province di Vibo Valentia e Catanzaro. La manifestazione si svolge per le strade e nelle piazze dei comuni, dove Maria Addolorata, Gesù e San Giovanni vengono trasportate a spalla per simboleggiare l’incontro dopo la resurrezione di Cristo. Come si svolge? La statua di San Giovanni fa la spola tra le altre due avanti e indietro, con passo sempre più veloce, come messaggero della resurrezione di Cristo. All’ultimo passaggio si incontrano correndo davanti a Gesù sia San Giovanni e sia e L’Addolorata. All’incontro il velo nero del lutto viene tolto dalla statua di Maria. Una cattiva riuscita della funzione è secondo la tradizione presagio di sventura per la comunità.

L’Affruntata di Cinquefrondi e Polistena

A Cinquefrondi lungo la via principale del paese, Corso Garibaldi, le statue di san Giovanni, della Madonna e di Cristo vengono portate a spalla dai portatori nel mezzo di una folla di fedeli. L’incontro avviene al termine di una lunga serie di “mbasciate” lungo il corso da parte di San Giovanni. A Polistena l’Affruntata tra il Cristo e la Madonna avviene nella splendida cornice di Piazza del Popolo tra la folla esultante. Centinaia di emigrati rientrano per assistere all’emozionante momento in cui la Madonna scorge Gesù e corre a raggiungerlo, passando tra uno stretto corridoio. Famose anche le Affruntate di Rizziconi, Rosarno, Acquaro e Sant’Onofrio.

