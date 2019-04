La buona musica entra all’Ite “Piria” di Reggio Calabria [FOTO]

9 Aprile 2019 14:46

La buona musica entra all’Ite “Piria” di Reggio Calabria. E lo fa a gamba tesa e dalla porta principale con un musical di livello come “Il Fantasma dell’opera”, composto da Andrew LLoyd Webber, e tratto dall’omonimo romanzo di Gaston Leroux. Lunedì scorso infatti si è tenuta nell’Aula Magna dell’istituto una lezione-spettacolo a cura delle classi di canto e di esercitazioni corali del Conservatorio di musica “F. Cilea”, coordinate dai maestri Maria Rita De Matteis e Francesco Aliberti. Si tratta di una collaborazione sinergica tra l’istituto scolastico guidato da Ugo Neri, e il Conservatorio diretto da Mariella Grande, con il fine di far scoprire ai ragazzi la bellezza della musica e dell’opera, e sviluppare in loro la capacità di ascolto e le competenza linguistiche. Lo spettacolo si è tenuto infatti in lingua originale alla presenza di oltre cento studenti assorti nella magia della musica e del canto, protagonisti dell’evento. Diversi i ruoli interpretati, iniziando dal Fantasma Renato Nicolò; Eva Polimeni nel ruolo di Christine; Angelo Parisi vestito da Raul, Martina Decaria nei panni di Carlotta, Raffaela Marrazzo in quelli di Meg; Andrè, interpretato da Alessandro Stancato, e Firmin da Alex Franzò. Al pianoforte Concetta Papalia nel ruolo di Madame Gary, e il Maestro collaboratore Riccardo Barbarisi. Giuseppe Cannizzaro, docente della scuola, responsabile area musicale, ha curato diversi aspetti dell’organizzazione di uno spettacolo che ha lasciato il segno nei ragazzi, perché come diceva Zeffirelli, “l’opera è un pianeta dove le muse lavorano assieme, battono le mani e celebrano tutte le arti”.

Eva Saltalamacchia

