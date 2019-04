Reggio Calabria: Brancaleone commemora il genocidio del popolo armeno [FOTO]

27 Aprile 2019 16:10

Reggio Calabria: a Brancaleone grande partecipazione per la commemorazione del genocidio del popolo Armeno

Il consueto appuntamento commemorativo si è svolto giovedì 25 Aprile a Brancaleone vetus, una manifestazione patrocinata dall’ambasciata della repubblica Armena di Roma e dal comune di Brancaleone che ogni anno attira un gran numero di pubblico nel borgo di Brancaleone vetus.

La giornata si è aperta nel segno dei saluti e dei ringraziamenti a cura del presidente della pro loco Carmine Verduci, il quale ha sottolineato il grande impegno dei soci dell’associazione e del Consorzio di bonifica basso ionio reggino per il progetto “Renaissance Brancaleone vetus” che ha riqualificato e messo in sicurezza il borgo antico consentendo così una fruizione idonea alle visite e a questa manifestazione in particolare.

Presenti anche il viceprefetto Salvatore Mottola di Amato che ha posto i saluti a nome della triade commissariale di Brancaleone che dal secondo anno partecipa all’evento con grande entusiasmo.

Sebastiano Stranges, anima di questo importante evento, ha proseguito con un racconto sulle origini dei primi insediamenti Armeni tra l’ VIII e IX secolo d.C. in questo territorio, oggi conosciuto come “ valle degli armeni”. La prima parte si è conclusa con la benedizione del pane Armeno (lavash) benedetto da Don Vladimiro Calvari delegato dal Parroco Don Ivan Iacopino, assente per impegni parrocchiali.

Al termine del cerimoniale di benedizione del pane Armeno, la folla che freni a la chiesa Maria SS Annunziata del vecchio borgo si è diretta in corteo verso l’antica chiesa Protopapale del borgo con una solenne fiaccolata, sul sito è stata accesa la “fiamma della Memoria” e osservato un minuto di silenzio in memoria dei martiri Armeni, trucidati dai turchi nel 1915 quando occuparono i loro territori. Il pomeriggio è proseguito con la visita alla chiesa grotta denominata Albero della vita con Sebastiano Stranges che ha illustrato le caratteristiche di questi primi insegnamenti Armeni a Brancaleone e nei dintorni, come Bruzzano, Staiti e Ferruzzano. Presente all’evento anche la cooperativa Cantine di Bova che ha presentato i vini dell’azienda caratteristici per la somiglianza dei vini Armeni, e la presenza di uno dei massimi esperti della viticoltura e dell’archeologia del territorio, il prof. Orlando Sculli.

L’organizzazione ha sottolineato l’importanza dell’evento che ha unito il dramma del popolo Armeno presente all’evento con una piccola delegazione di Calabria e Sicilia, e gli aspetti culturali e dei costumi con la presenza di abiti tipici dell’armonia indossati dal Presidente della Pro Loco Carmine Verduci e la giovane Armena Themina Arshakyan.

È stato per l’ennesimo anno un successo di presenze con numerose associazioni del territorio presenti all’evento, inoltre moltissimi provenienti dalla Sicilia, dal reggino, dalla locride e dal Cosentino.

Eventi come questo, ha sottolineato la pro loco di Brancaleone servono a ricordare tragici eventi storici che ci toccano da vicino, e che alcune nazioni come la Turchia ancora negano. Un forte segnale del governo italiano è arrivato quest’anno con il riconoscimento del Genocidio in senato, motivo per il quale siamo veramente orgogliosi di questo importante atto di riconoscimento.

La manifestazione avrà appuntamento l’anno prossimo sempre il 25 aprile giorno della liberazione Italiana, data emblematica, che rappresenta l’unione di due momenti storici e tragici della storia mondiale.

