Autismo, a Messina flash mob degli studenti sulle note di “Volare”

2 Aprile 2019 18:24

Messina si tinge di blu per la Giornata sulla consapevolezza sull’autismo, flash mob degli studenti in città

Con un Flash-Mob, sulle note di ‘’Volare’’ gli alunni delle Scuole in Rete, La Pira Gentiluomo, Santa Margherita e Giuseppe Catalfamo, hanno celebrato stamattina, nella hall di Palazzo Zanca, insieme all’assessore alla Pubblica Istruzione Roberto Vincenzo Trimarchi, la Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo indetta dall’assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2007.

Affiancati dai loro docenti e presidi degli istituti comprensivi, con larga partecipazione di genitori, i ragazzi si sono esibiti all’insegna del blu, per colore delle t-shirt, delle mani o del viso, secondo lo slogan ‘’ il mondo si tinge di blu’’ della quarta edizione della Campagna di sensibilizzazione #sfidAutismo19 dall’1 al 14 aprile 2019, lanciata dalla Fondazione Italiana Autismo, per manifestare un segno di consapevolezza nei confronti di una sindrome cresciuta di 10 volte negli ultimi 40 anni.

Gli studenti, hanno poi lasciato, lo spazio di ingresso del Palazzo Municipale, per radunarsi in piazza Duomo.

L’evento sociale ‘’Autismo… Che faRete’’, avviato oggi, chiuderà giovedì 4 aprile a partire dalle 15,30, con una giornata informativa, in programma presso la scuola primaria La Pira 3 .

