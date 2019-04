Strage in Sri Lanka, bombe in chiese e hotel durante le celebrazioni di Pasqua: bilancio sale a 207 morti e oltre 500 feriti [FOTO]

21 Aprile 2019 15:55

Strage in Sri Lanka: gli ordigni sono esplosi durante le celebrazioni di Pasqua, 2017 morti e oltre 500 di feriti

Pasqua di sangue in Sri Lanka dove una serie di esplosioni si sono verificate durante i riti di Resurrezioni in hotel e chiese del paese causando 207 morti e oltre 500 feriti.

Pasqua di sangue in Sri Lanka: le esplosione sarebbero state otto e tutte simultanee

Secondo le prime informazioni, le esplosioni in Sri Lanka sarebbero state otto, in cinque chiese e tre hotel. Una delle chiese colpite dall’esplosione era Sant’Antonio a Colombo.

Pasqua di sangue in Sri Lanka: ecco le chiese ed hotel colpiti

Una delle chiese colpite dall’esplosione era Sant’Antonio a Colombo. Le altre due sono San Sebastiano a Negombo. Sono stati colpiti anche lo Shangri-La Hotel e il Kingsbury Hotel a Colombo. Tra le vittime ci sarebbero anche turisti stranieri.

Pasqua di sangue in Sri Lanka: ci sarebbero almeno 35 vittime di varie nazionalità

Tra le vittime degli attentati in Sri Lanka ci sarebbero anche almeno 35 stranieri. Fra questi ci sono anche cittadini americani, britannici e olandesi: lo riporta il il quotidiano degli Emirati Khaleej Times, che cita una fonte ospedaliera.

Pasqua di sangue in Sri Lanka: 7 persone arrestate

Paura in Sri Lanka per via di alcuni attacchi terroristici in simultanea: la polizia locale ha arrestato 7 persone

Pasqua di sangue in Sri Lanka: la Farnesina è al lavoro per “effettuare verifiche”

La Farnesina ha confermato in un tweet che l’unità di crisi è al lavoro, insieme all’Ambasciata d’Italia a Colombo “per effettuare verifiche”. Nel tweet è indicato anche un numero di telefono a cui rivolgersi per eventuali segnalazioni: 00390636225.

Pasqua di sangue in Sri Lanka, Salvini: “la preghiera, mia, del governo e di tutti gli Italiani, per i morti innocenti”

“La preghiera, mia, del governo e di tutti gli Italiani, per i morti innocenti massacrati dai terroristi in Sri Lanka”. E’ quanto afferma il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Pasqua di sangue in Sri Lanka, Tajani: “preghiamo per le vittime innocenti e lavoriamo per la libertà di religione nel mondo”

“Anche nella domenica di Pasqua ci sono quelli che seminano odio e raccolgono morte. Gli attacchi che nello Sri Lanka hanno colpito le chiese testimoniano di un genocidio perpetrato contro i cristiani. Preghiamo per le vittime innocenti e lavoriamo per la libertà di religione nel mondo”. E’ quanto afferma in un tweet il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani.

Pasqua di sangue in Sri Lanka, il primo ministro: “attacchi vigliacchi”

Il primo ministro Ranil Wickremesinghe ha condannato “fermamente gli attacchi vigliacchi contro la nostra gente. Invito tutti i cittadini dello Sri Lanka in questo tragico momento a rimanere uniti e forti. Il governo sta prendendo provvedimenti immediati per contenere questa situazione”.

Pasqua di sangue in Sri Lanka. Il Ministro dell’Economia: “morti anche stranieri”

“Per favore restate in casa. Ci sono molte vittime, inclusi stranieri”. E’ quanto scrive su Twitter il ministro dell’economia dello Sri Lanka. “Scene orribili, ho visto arti amputati sparsi dappertutto, le squadre di emergenza sono state inviate in tutti i luoghi. Abbiamo portato molte vittime in ospedale, speriamo di aver salvato molte vite”, conclude il ministro.

