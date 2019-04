Droga e armi in Calabria: arrestato 24enne [NOME, FOTO, DETTAGLI]

11 Aprile 2019 15:40

Controlli dei carabinieri a Vibo Valentia: arrestato 24enne per droga e armi

Dalle prime ore dell’alba i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Vibo Valentia, coadiuvati fase esecutiva dai colleghi del Nucleo Cinofili dello Squadrone Eliportato Cacciatori Carabinieri Calabria e della Compagnia di Intervento Operativo del 14° Battaglione Carabinieri Calabria, hanno eseguito un servizio mirato finalizzato al controllo di armi e munizioni nella Frazione di Vena Superiore di Vibo Valentia. A finire in manette è stato Filippo Orecchio, 24enne, soggetto già noto alle forze dell’ordine e vicinissimo ad esponenti della criminalità organizzata locale. Il giovanissimo aveva occultato, in modo particolarmente abile, celandole in un bidone pieno di riso, 3 pistole clandestine (2 revolver cal. 38 ed 1 beretta cal. 7.65 con matricola abrasa). Venivano anche rinvenuti e sequestrate 54 cartucce cal. 38 special, 24 Cartucce cal. 7.65, 19 cartucce calibro 12 e 4 Gr di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Veniva in ultimo rinvenuta e sequestrata una targa rubata ad un ciclomotore con appositi “forellini” artigianali che ne consentono la facile sovrapposizioni su altri veicoli già targati.

